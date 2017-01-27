Suriye sınırına tank sevkiyatı!
Türkiye'nin sınır güvenliği için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı başarı ile devam ediyor. 2 adet M60 T tipi tank, jandarma eskortluğunda Suriye sınırına doğru harekete geçti. Gönderilen silahların El-Bab operasyonunda kullanılması bekleniyor.
Kısa namlulu olması nedeniyle genellikle önündeki engel ve setlerin kaldırılmasında kullanılan tankların, operasyonlarda piyadelerin önünde yer alarak, tehlikeli görülen hedef ve unsurlara atış yaparak yolu açması nedeniyle de tercih edildiği öğrenildi.
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