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Suriye sınırında flaş gelişme

Suriye sınırında flaş gelişme.15265
  • Giriş : 01.05.2017 / 20:11:00

Suriye'de sınır hattında mevziler kazıldığı görüldü. Kepçeler, bir süredir sınır bölgesinde yoğun mesai harcıyor.

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Suriye'de askeri zırhlı araçlar için iş makineleri tarafından mevziler kazılıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin karşında bulunan Tatlıca, Hürriyet ve Öncül mahallelerindeki sınır hattına iş makineleriyle zırhlı araçlar için mevziler kazıldı.

Öte yandan, modüler duvar örme çalışmalarının tamamlandığı sınır hattındaki bölgelerde ise beton kulelerin inşaatı devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının yer aldığı bölgeden 27 Nisan'da Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'nun kullandığı gözetleme tepesine havan ve roketle saldırıda bulunmuştu. Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verilmişti.

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