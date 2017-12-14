Suriye sokaklarında 5 bin Türk polis!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarı ile yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzur bulan Cerablus'ta 5 bin Türk polisi düzeni sağlıyor.
Önce DAEŞ ardından PKK, YPG ve PYD gibi terör örgütleri tarafından işgal edilerek Türkiye için büyük tehlike oluşturan Suriye'nin Cerablus kentinde güvenlik tamamen sağlandı. 216 gün süren Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Cerablus'ta sağlık ve eğitim hizmetleri bir yıldır kesintisiz olarak veriliyor. Cerablus halkı Türkiye'nin yardımlarıyla normal hayata döndüklerini belirtirken Kobani, Azez ve Membiç gibi çevre kentlere kaçanlar da geri döndü.
Yedi yıl süren iç savaşın ardından terör örgütlerinin işgaliyle tamamen yıkılan Suriye'nin Cerablus kenti, Türkiye'nin girişimleriyle ayağa kalktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda 243 yerleşim birimini kapsayan toplam 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı, 2 bin 500 DAEŞ üyesi etkisiz hale getirildi. Bölgenin terör örgütlerinden tamamen temizlenmesiyle harekete geçen Gaziantep Valiliği, sınır komşusu Cerablus'ta hayatın eski günlere dönmesini sağladı. Genelkurmay Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Valiliği'nin düzenlediği basın turunda Cerablus'un yeniden inşa süreci anlatıldı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinin beş kilometre yakınındaki Cerablus'a girişler, Karkamış Gümrük Kapısı'ndan yapılıyor. Suriye'nin en kuzeyindeki ilçede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komando ve jandarma birlikleri 24 saat görev yaparken, tüm yardımları Gaziantep Valiliği Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi organize ederek dağıtıyor. Gaziantep Valiliği Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, "Fırat Kalkanı öncesinde terör örgütleri DAEŞ ile PKK/PYD/YPG tarafından bölgenin güvensiz hale getirildiğini anımsattı. 38 bin kişinin yaşadığı Cerablus il merkezinde insan sayısı 2 bine kadar düştü. Terör örgütlerinin temizlenmesinin ardından Cerablus Sahra Hastanesi'ni kurduk. Bu hastane 150 sağlık çalışanı ile günde bin hastaya hizmet veriyor. Ameliyat dahil her operasyon yapılabilmesi bizi mutlu ediyor. AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarının da katkısıyla bölgede gıda ve insani yardım malzemeleri dağıtılıyor. Şimdiye kadar 12 bin TIR insani yardım malzemesi Cerablus'a dağıtıldı" dedi.
SABAH
DİĞER HABERLER
Türkiye'den tarihi 'Kudüs' adımı!
Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine 'Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti'dir yazıldı.
Avrupa Parlamentosu'ndan döner kararı!
Avrupa Parlamentosu, döner etinin yasaklanması ile ilgili açıklama yaptı.
Emniyet Müdürü'nden ihraç açıklaması
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, ihraçlarla ilgili açıklama yaptı.
Ve Rus askeri Suriye'den çekiliyor!
Putin'in talimatı sonrası Rus ordusunu Suriye'den yavaş yavaş çekilmeye başladığı açıklandı.