Facebook Twitter Rss

Suriye: Türk uçaklarını düşürürüz

Suriye: Türk uçaklarını düşürürüz.9913
  • Giriş : 18.01.2018 / 15:21:00

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamasında Türk uçaklarının Suriye'de saldırıya geçmesi durumunda, savunma sistemlerinin uçakları düşüreceğini belirtti.

Mikdad'ın açıklamalarını Suriye Devlet Televizyonu duyurdu. Mikdad "Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyon bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek" dedi.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikdad ayrıca "Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'nın konuşlandırdığı S-400 füze bataryaları, ülkedeki hava savunma sisteminin temelini oluşturuyor.

Bölgedeki hava sahasını kontrol eden Rusya ile görüşmeler devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'nın tepkisini çeken 'sınır güvenlik güçleri' oluşturulacağı yönündeki bilginin doğru olmadığını ifade etmişti.

HÜRRİYET

HDP'li Behçet Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

Rusya: Türkiye'nin onayını bekliyoruz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya: Türkiye'nin onayını bekliyoruz

Rusya: Türkiye'nin onayını bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'dan açıklama geldi.

ABD, YPG konusunda geri adım attı

ABD, YPG konusunda geri adım attı

Amerika Birleşik Devletleri, YPG konusunda geri adım attı.

 

MGK bugün toplanıyor

MGK bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınacak

Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınacak.

 

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Hakkari'de alçak saldırı!

Hakkari'de alçak saldırı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan füzeli


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya