Suriyeli çocuğu bu yüzden öldürmüş
İstanbul Sultangazi'de cesedi çöp konteynerine atan Afganistan uyruklu Asad Khan, polise verdiği ifadesinde küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmak istediğini ve çocuğu 'Babama söyleyeceğim' demesi üzerine boğduğunu belirtti.
Cani Khan, 12 gün süren gözaltının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplamayan zanlı daha sonra polis otosuna bindirilerek, adliyeye götürüldü.
Öte yandan zanlının polise verdiği ifadede, çocuğu daha önceden tanıdığını söyleyerek, "Cinsel istismarda bulunmak için zorladım. 'Babama söyleyeceğim. Seni öldürecek' dedi. Bunun üzerine boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.
HÜRRİYET
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