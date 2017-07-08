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Suriyeli kadını takip etmişler

Suriyeli kadını takip etmişler.24072
  • Giriş : 08.07.2017 / 08:05:00

Sakarya'da yaşanan vahşet ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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Sakarya'da 9 aylık hamile Mefta Emani'ye tecavüz ederek vahşice katleden 2 zanlının, genç kadını uzun süre takip ettiği ortaya çıktı. Katiller Birol K. ve Cemal B. Suriyeli ailenin kapı komşusu çıktı.

Birol K.’nın, Al-Rahmun’a “Eşinden boşan, ben evleneceğim. Sana bir miktar da para veririm” dediği ve ikili arasındaki tartışmanın da bu nedenle çıktığı iddia edildi. Acılı eş Halid Al-Rahmun, taziyeye gelenlere Birol K.’nın eşi Mefta Emani’yi takip ve taciz ettiğini, bu nedenle polise şikâyetçi olmaya hazırlandıklarını söyledi.

Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar, Uzay Kesmen ve Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, 1 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli Halid Al-Rahmun (27), 9 aylık hamile eşi Mefta Emani (20) ve 10 aylık bebeği Halaf’la birlikte Sakarya Kaynarca’da yaşamaya başladı.

Halid Al-Rahmun, aynı apartmanda oturan Birol K. (35) ve Cemal B.’yle (22) birlikte bir tavuk kesimhanesinde çalışıyordu.

Birol K., Cemal B. ve Al-Rahmun arasında çarşamba günü tartışma yaşandı. Birol K.’nın, tartışmanın nedenini işverene “Al-Rahmun bizden daha çok çalışıyor” diye aktardığı iddia edildi.

Ancak ikili arasındaki kavgaya dönüşen tartışma konusunun çok çalışma değil, Al-Rahmun’un eşi Mefta Emani olduğu öğrenildi. İddiaya göre Birol K., Al-Rahmun’a “Eşinden boşan, onunla ben evleneceğim. Sana bir miktar da para veririm” dedi. Tartışmanın bu ahlaksız teklif üzerine yaşandığı iddia edildi.

Birol K., tartışmalarına rağmen Al-Rahmun ve Cemal B.’yi perşembe günü gece vardiyasına kendi otomobiliyle götürdü. Birol K. ile Cemal B., gece 03.00’te gittikleri işten izin almadan saat 03.15’te ayrılıp Al-Rahmun’un evine gitti. İkili, levyeyle zorlayarak kapısını açtıkları evde 9 aylık hamile Mefta Emani Al-Rahmun’ı darp etti.

Kafasına levyeyle vurulan genç kadın bayıldı. Kadının 10 aylık oğlu Halaf’ı ağladığı için yakalanacaklarını düşünüp elle boğarak öldüren zanlılar, bebeğin cansız bedenini kucaklayıp baygın kadını da battaniyeye sararak ormanlık alana götürdü.

Birol K. ve Cemal B., burada tecavüz ettikleri kadını odunla dövüp başını taşla ezerek öldürdü. Kadınla bebeğinin cesedini ormanlık alana atan zanlılar, daha sonra evlerine döndü.

Birol K. ve Cemal B.’yle tartışmasının ardından vardiya değişikliği talebinde bulunan Al-Rahmun, saat 07.00 sıralarında eşini doktor kontrolüne götürmek için eve gitti ve kapı kilidinin kırık olduğunu gördü. Evdeki kan lekesini de fark eden, eşi ve çocuğunu bulamayan Al-Rahmun, polise başvurup bir gün önce tartıştığı Birol K. ve Cemal B.’nin kendisini “Sen göreceksin, hesabını soracağız” diye tehdit ettiğini söyledi.

Al-Rahmun’un başvurusu üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Evli ve 15 aylık bir çocuk babası Birol K. ile bekâr Cemal B., anne ve bebeğini öldürdüklerini itiraf etti. İfadeler üzerine, anne-oğulun cesetleri Topçu Mahallesi Dağyeniköyü civarındaki ormanlık alanda üstlerine çalı örtülmüş halde bulundu.

Birol K. ile Cemal B. ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Zanlıların emniyetteki ifadelerinde, olayı tartıştıkları Al-Rahmun’dan intikam almak için gerçekleştirdiklerini, tecavüz ettikleri kadını kendilerini yakalatabileceği için öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Cemal B.’nin, “Birol ‘Cezaevine tekrar dönmek istemiyorum’ deyince kadını kafasını taşla ezerek öldürdük” dediği belirtildi.

Cemal B.’nın yaşadığı Karaağaç Köyü’nün muhtarı Mehmet Elmacı, “Cemal’in arandığını öğrenince evine gittim, uyuyordu. Uyandırdım, ‘Sen ne yapıyorsun evde?’ diye sorduğumda ‘Bugün izinliyim, çok kötüyüm’ dedi. Sanki bonzai içmiş gibiydi. Birol ise evlenmeden önce ormanda engelli bir kadına cinsel istismarla suçlanmış ve tutuklanıp 5-6 yıl cezaevinde yatmıştı” diye konuştu.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürülüp sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kaynarca Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlıların getirildiğini duyan yaklaşık 300 kişi, adliyenin önünde toplandı. “İdam” sloganı atan ve adliyenin demir bahçe kapısını zorlayan kalabalığa polis copla müdahale etti, jandarma havaya uyarı ateşi açtı. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

ŞİKÂYETÇİ OLACAKLARDI

Acılı eş Halid Al-Rahmun, taziyeye gelenlere Birol K.’nın eşi Mefta Emani’yi takip ve taciz ettiğini, bu nedenle polise şikâyetçi olmaya hazırlandıklarını söyledi. Al-Rahmun ayrıca jandarmaya Suriye’deki akrabalarının öğrenmemesi için “Kesinlikle ‘Tecavüz edilip öldürüldü’ demeyin, ‘Trafik kazasında öldü’ diye söyleyin” dedi. Genç kadın ve bebeği, Suriye’nin İdlib kentinde toprağa verilecek.

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