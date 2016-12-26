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'Suriyeliler askere alınsın' kampanyası

'Suriyeliler askere alınsın' kampanyası.27570
  • Giriş : 26.12.2016 / 08:17:00

Suriyeliler için sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunda gelen şehit haberleri ile vatandaşın yüreği dağlandı.

www.change.org'da Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için kampanya başlatıldı. 18-45 yaş arası Suriyelilerin ülkeleri için savaşması istendi.

Suriyeli erkeklerin ülkelerine dönmesi gerektiği vurgulanan yazıda özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Suriyeli erkekler, ülkeleri paramparça olmuşken, mülteci sıfatıyla Türkiye ve Lübnan başta olmak üzere, birçok ülkeye kaçarak canlarını kurtarmaya çalışmışlar, dolayısıyla vatanlarını sahipsiz bırakmışlardır. Bu, vatana ihanettir. Askerlik yaşındaki Suriyeli erkekler, başka ülkelerde dilenci ve mülteci konumunda onursuzca yaşamak yerine, temel askeri eğitim aldıktan sonra, vatanlarına gönderilmeli ve belli askeri operasyonlar ve harekâtlar kapsamında kendi vatanları için mücadeleye katılmaları sağlanmalıdır. Bu askeri eğitim, Genelkurmay Başkanlığımız önderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, rahatlıkla gerçekleştirilebilir.”

Dijital imza kampanyasında dün saat 21.30’a kadar 208 bin kişinin imzaladığı metin, 300 bin imzaya ulaşınca Genelkurmay Başkanlığı’na iletilecek.

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