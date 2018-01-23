Suriyeliler operasyon için kuyruğa girdi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu başarı ile devam ediyor. Ülkelerindeki kaostan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler askerlik müracaatında bulunuyor.
Yaşları 18 ile 40 arasında değişen Suriyeli sığınmacılar, Ankara, Konya, Aydın, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Adana ve Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulunmak için askerlik şubeleri önünde bir araya geldi.
Ankara'da Cebeci Askerlik Şubesi önüne gelen bir grup Suriyeli, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak ve terör örgütü PYD/PKK ve YPG'li gruplara karşı koymak için harekata gönüllü katılmak istediklerini belirtti.
Türk bayraklarıyla "Türkiye-Suriye kardeştir" sloganları atan Suriyeliler, gönüllü askerlik için hazırladıkları dilekçeleri askerlik şubesine teslim etti.
HÜRRİYET
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