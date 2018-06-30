Sürpriz imza! Batuhan Karadeniz'i açıkladılar!
Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Batuhan, futbola Beşiktaş PAF takımıyla başlamıştı.
27 yaşındaki oyuncu sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formaları giydi.
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