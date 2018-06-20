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Suruç'taki saldırgan tutuklandı

Suruç'taki saldırgan tutuklandı.10551
  • Giriş : 20.06.2018 / 16:11:00

Milletvekili Yıldız, Suruç'taki saldırganın tutuklandığını açıkladı.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydaba gelen olayda ağabeyini kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında saldırganın tutuklandığını duyurdu.

AK Parti Milletvekil İbrahim Halil Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim çalışmaları esnasında ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı öldürdüğü ileri sürülen Ferhat Ş.'nin tutuklandığını açıkladı. Ferhat Ş.'nin resmini de paylaşan Yıldız, "Abimi sırtından vurup şehit eden ve Suruçlu çocukları dağa götüren esnaf görünümlü PKK'lı F.Ş. tutuklandı" ifadelerini kullandı.

TRT

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