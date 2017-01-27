Sürücü kurslarına hemzemin geçit dersi
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine talimatı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), demiryolu hemzemin geçitlerinin kullanımı hakkında teorik eğitim verilmesine karar verildi.
Bakanlıktan gönderilen, ilk ve orta dereceli okullardaki trafik derslerinde hemzemin geçitler konusuna daha fazla dikkat çekilmesini içeren rapor da talimatlara eklendi.
MEB, sürücü kurslarından ayrıca demiryolu hemzemin geçitlerinin kullanımı hakkında teorik eğitimleri artırılmasını ve sınavlarda zorunlu uygulama yapılmasını istedi.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
1500 engelli öğretmen ataması yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engelli öğretmen adaylarına güzel haber geldi.
Konya'da FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
TSK açıkladı: 300 hedef vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bilgi verdi.
Valilikten Ahmet Türk açıklaması!
Ahmet Türk'e kelepçe takıldığı iddialarının ardından Elazığ Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulun
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!
Yunanistan'da verilen 8 darbeci askeri iade etmem kararının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan sert t