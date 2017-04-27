Sürücüler dikkat! 20 gün kapalı!
Bolu Valiliği, TEM Otoyolu'nda yapılan çalışmadan dolayı İstanbul yönünün belli kesimlerde 20 gün boyunca kapanacağını duyurdu.
Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolunun Abant Kavşağı ile Bolu Batı Kavşağı arası İstanbul istikameti, derz onarım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatılarak, trafik Ankara tarafındaÿçift yönlü olarak verilecektir. Bu uygulama 27 Nisan’dan 17 Mayıs tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir" denildi.
DİĞER HABERLER
Sokak ortasında kendine bıçak sapladı!
Kocaeli'de bir kişi herkesin gözü önünde kendi göğsüne bıçak sapladı.
Erzurum'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı
Erzurum'da çıkan çatışmada biri teğmen, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Zarrab'a ve Gündeş'e büyük şok!
Reza Zarrab ile Ebru Gündeş hakkındaki yalı davasında önemli bir gelişme yaşandı.
Dışişleri'nden 'Soykırım' kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin aldığı karara tepki gösterdi.