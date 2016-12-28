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Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu

Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu.17845
  • Giriş : 28.12.2016 / 13:44:00

2017 Survivor yarışmasına katılacak isimler tek tek belli oldu.

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TV8'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor yarışması için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu programa katılacak isimler ise belli olmaya başladı.

İlhan Mansız ve Furkan Kızılay'dan sonra Survivor 2017'ye katılacak bir isim daha açıklandı. Milli futbolcu Serhat Akın da yarışmada ter dökecek.

Acun Ilıcalı Survivor 2017 katılacak yeni ismi sosyal medyadan açıkladı. Ilıcalı "Milli futbolcularımızdan Serhat Akın da Survivor 2017 kadrosunda.. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Survivor 2017'nin ünlüler takımının yarışmacısı Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından İlhan Mansız oldu.

Çocuklar Duymasın diziyle yıldızı parlayan Furkan Kızılay'ın da Survivor 2017'ye katılacağı biliniyor. Ancak daha önceki senelerde yarışmaya katılan isimleri tek tek açıklayan Ilıcalı, henüz Kızlay'ı resmi olarak açıklamadı.

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