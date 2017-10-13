Survivor'a katılacak isimler belli olmaya başladı!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da bu sene olacak isimleri belirledi. Yeni dönem Survivor'da Turabi Çamkıran, Avatar Çamkıran, Ogeday Girişken, Nagihan Karadere, Hilmicem İntepe ve Merve Aydın gibi isimler yer alacak.
Televizyonun dahi çocuğu Acun Ilıcalı, Survivor 2018 All Star yarışması yapacağını "All star yapacağız" sözleriyle kendi kanalında duyurmuştu.
Yeni sezon Survivor 2018, All Star formatında olacak ve bu güne kadar ses getirmiş tüm isimler bu yarışmada yerini alacak. Muhtemelen Survivor yarışmaları gibi Survivor All Star da geleneksel Survivor başlangıç dönemi içerisinde ekranlarda olacak.
6 İSİM KESİN GİBİ
2018'de Survivor All Star formatında Turabi Çamkıran, Avatar Atakan, Ogeday Girişken, Nagihan Karadere, Hilmicem İntepe, Merve Aydın gibi isimlerin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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