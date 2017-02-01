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Survivor Adem Kılıççı'da doping çıktı

Survivor Adem Kılıççı'da doping çıktı.17202
  • Giriş : 01.02.2017 / 17:42:00

Survivor'da yarışan Adem Kılıççı hakkında şok bir bilgi ortaya çıktı.

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2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 69-75 kiloda yarışan ve 5'nci olarak olimpik diplomaya sahip olan Adem Kılıççı hakkında önemli bir bilgi geldi. Kılıççı'nın doping numunesinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, Fenerbahçe'de spor yaşantısını sürdüren 31 yaşındaki Adem Kılıççı'nın numunesinde dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastandığı duyuruldu.

Adem Kılıççı'nın doping testinin pozitif çıkması sebebiyle 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiği ve derecesiyle birlikte diplomasının iptal edileceği belirtildi. Konuyla ilgili Uluslararası Boks Federasyonu ve Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin kısa süre içerisinde gerekli adımları atacağı ifade edildi.

2017 Survivor'da Ünlüler takımında yer alan Adem Kılıççı, başarılı performansıyla dikkat çekiyordu.

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