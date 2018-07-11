Survivor Birsen, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti!
Acun Ilıcalı'nın severek izlenen yarışması Survivor'da başlayan aşk dolu dizgin devam ediyor. Survivor Birsen'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı aşk dolu mesaj ise çok sayıda beğeni aldı.
Beklenen açıklama Birsen Bekgöz'den geldi. Bekgöz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını "Yüzüm kiminle gülüyorsa,yüreğim ona aittir" notu ile Instagram'da paylaştı.
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