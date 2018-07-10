Survivor'da bir aşk daha! Bu kez Hilmicem!
Acun Ilıcalı'nın reyting rekorları kıran yarışması Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Hilmi Cem İntepe ile Survivor Yunanistan yarışmacısı Rodanthi Kaparou'nun aşk yaşadıkları iddia edildi.
Survivor Yunanistan adasından yarışmacı Rodanthi Kaparou daha önce Hilmicem'den hoşlandığını açıklamıştı
Daha sonra Acun Ilıcalı, ada konseyinde Hilmi Cem İntepe'ye durumu "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var. Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş. Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu. Soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı" demişti.
Bu olaydan sonra, Survivor dönüşü ikilinin ne yapacağı merak ediliyordu. Şimdi de Hilmi Cem İntepe ve Rodanthi Kaparou'nun aşk yaşadığı iddia edildi. İkili Instagram'da birbirlerini takibe aldı.
AYNI TİŞÖRTLE PAYLAŞIM
Daha sonra Rodanthi Kaparou'nun, Hilmicem'in tişörtüyle olan Instagram paylaşımı dikkat çekti
UÇANKARGA
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