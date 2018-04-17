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Survivor'da bu hafta elenen isim kim oldu?

Survivor'da bu hafta elenen isim kim oldu?.23961
  • Giriş : 17.04.2018 / 09:23:00

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da bu hafta elenen isim kim oldu?

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Ekranların en çk izlenen programlarından olan Survivor'da heyecanla beklenen eleme sonuçları açıklandı. Survivor adasına veda eden isim, halkın büyük sevgisini kazanan Cumali oldu.

Survivor'da bir kural değişikliği daha yaşadı. Acun Ilıcalı Dokunulmazlık oyununun artık 2 kez oynanacağını açıkladı. Survivor'da eleme konseyinin stresini en çok yaşayan Gönüllüler, oynanan 2 dokunulmazlık oyununu da kaybedince, ada konseyine gitti. Eleme adayları Cumali, Hakan ve Damla olurken, yapılan halk oylaması sonrası adaya ve hayallerine veda eden isim belli oldu.

Survivor'da heyecan dorukta! Reyting rekorları kıran yarışma programında haftalar ilerledikçe yarışmada heyecan da artıyor. Sürpriz bir şekilde sakatlanan Berna Canbeldek yarışmadan çıkmak zorunda kaldı. Ayrıca Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandığı için gönüllüler takımından 3 kişi eleme adayları oldu. Cumali, Hakan ve Damla üçlüsünden biri yapılan halk oylaması sonrası adaya veda etti.

Survivor'da kim elendi?

Survivor 2018'de yapılan halk oylaması sonrası en az oyu alarak adaya veda eden isim Cumali oldu.

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