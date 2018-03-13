Survivor'da büyük heyecan! Elif de dahil oldu
Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında heyecan artıyor. Adaya yeni gelen yarışmacılardan Eşif Şadoğlu ile yeni görüntüsüyle şaşırttı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da değişikler devam ediyor. Dün yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı, All Star kadrosuna Elif Şadoğlu'nun yeni sitili şaşırttı.
Geçen sezon örgülü uzun saçlarıyla dikkatleri çeken Elif Şadoğlu, saçlarını kısacık kestirdi. Elif'i görenler tanımakta güçlük çekti.
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