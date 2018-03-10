Survivor'da büyük panik! Bir anda yere yığıldı
TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Survivor' yarışmasında heyecan devam ediyor. Üst üste yenilgiler yaşayan gönüllüler bir yandan sakatlıklarla bir yandan açlıkla mücadele ediyor.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2018'de All Star, üst üste 12 oyundur galip geliyor. Şu ana kadar 3 arkadaşına veda eden gönüllüler takımı, hem sakatlıklarla boğuşuyor hem de uzun süredir açlıkla mücadele ediyor.
Yeni bölüm tanıtımında; gönüllüler takımının başarılı isimlerinden Ramazan Kalyoncu'nun, ödül oyunu öncesi bir anda yere yığıldığı görülüyor.
Gönüllülerde Hakan Hatipoğlu sakatlığı nedeniyle mücadele eedemezken, son olarak Fulya Alkayış da gözünden yaşadığı rahatsızlık sebebiyle parkurlarda yer almıyor.
MİLLİYET
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