Survivor'da cinayet şoku!
Ekranların sevilerek izlenen yarışması Survivor'da cinayet şoku yaşanıyor. Yarışmanın genç kameramanı Alper Baycık'ın Dominik'te gasp çetesi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.
Survivor'ın öldürülen kameramanı Alper Baycın için Acun Ilıcalı TV 8'de açıklama yaptı. Acun, "Böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.
Dominik'te gasp çetesi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper Baycın için Acun Ilıcalı TV 8'de açıklama yaptı. Acun "Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.
Acun, "Arkadaşımız bir saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince söyleyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
Acun, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, buradan ailesine ve sevenlerine başsalığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim huzur içinde yat" diye konuştu."
Alper Baycın, uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Baycın'ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalandı
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