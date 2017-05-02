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Survivor'da feci kaza! Anıl'ın durumu nasıl?

Survivor'da feci kaza! Anıl'ın durumu nasıl?.18975
  • Giriş : 02.05.2017 / 17:03:00
  • Güncelleme : 02.05.2017 / 17:02:52

Survivor yarışmasında Anıl'ın yaşadığı kaza herkesi korkuttu.

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Ekranların sevilen programı Survivor'da gönüllüler takımı oyuncusu Anıl'ın geçirdiği kaza arkadaşlarını korkuttu. 79. bölüm fragmanında suya atlarken acılar için kalan yarışmacının yardımına takım arkadaşları koşuyor.

Her bölümü soluksuz izlenen Survivor’ın 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüleri çok zor bir parkur daha bekliyor. Bol çamur ve su dolu parkurda her iki takım sevdikleriyle iletişime girmek için mücadele veriyor. Öte yandan gece ise Gönüllüler takımından Berna, Anıl, Burçak ve Gökhan arasında halk oylaması yapılacak ve en az oyu alan bir kişi yarışmaya veda edecek.

KORKUNÇ KAZA
Sevdiklerine kavuşmak her iki takım da canla başla mücadele ediyor. Öyle ki Anıl bu mücadele esnasında suya atlarken korkunç bir kaza geçiriyor ve bir anda acılar içinde suya düşüyor. Anıl’ın bağırışlarını duyan takım ise hemen soluğu yarışmacının yanında alıyor.

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