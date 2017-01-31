Survivor'da İlhan Mansız'ın kalbi sıkıştı
TV8'de yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da yarışan ünlü futbolcu İlhan Mansız'ın aniden rahatsızlanması takım arkadaşlarının panik yaşamasına neden oldu. Kalbi sıkışan Mansız oyuna alınmazken acil hastaneye kaldırıldı.
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