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Survivor'da İlhan Mansız'ın kalbi sıkıştı

Survivor'da İlhan Mansız'ın kalbi sıkıştı.16674
  • Giriş : 31.01.2017 / 14:42:00

Survivor'da ünlüler takımında boy gösteren İlhan Mansız sevenlerini korkuttu.

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TV8'de yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da yarışan ünlü futbolcu İlhan Mansız'ın aniden rahatsızlanması takım arkadaşlarının panik yaşamasına neden oldu. Kalbi sıkışan Mansız oyuna alınmazken acil hastaneye kaldırıldı.

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