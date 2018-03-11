Survivor'da şok! Gönüllüler takımına geçti!
Survivor 2018'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, daha önce gönüllüler takımına geçmek isteyen Nagihan Karadere'nin bundan sonra gönüllüler takımıyla beraber yarışmaya devam edeceğini açıkladı.
Bu açıklama yarışmacıları şoke etti. Gönüllüler takımına geçen Nagihan ile All Star takım arkadaşları arasında tartışmalar yaşandı.
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