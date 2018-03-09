Survivor'da şok sakatlık! Hastaneye kaldırıldı
Ekranların sevilen programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu programda dokunulmazlığı ve ödül oyunlarını kaybeden Gönüllüler, sakatlık şokuyla sarsılıyor.
'Survivor 2018'in yeni bölümü, şoke eden bir sakatlığa sahne oluyor. Tanıtımı izleyen Survivor hayranları, yarışmacının sağlık durumunu merak ediyor.
Gönüllüler takımının başarılı isimlerinden Melih Özkaya, oyun sırasında belinden sakatlık geçiriyor. Acılar içinde kalan yarışmacının, Doktor Metin Kuş gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldığı görülüyor.
HÜRRİYET
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