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Survivor'da Turabi ile Hakan yine kapıştı!

Survivor'da Turabi ile Hakan yine kapıştı!.18024
  • Giriş : 13.02.2018 / 16:57:00
  • Güncelleme : 13.02.2018 / 16:57:39

Sevilen yarışma programı Survivor'da Turabi ile Hakan yine kapıştı.

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Sevilen yarışma programında kavga şoku. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'da Turabi ile Hakan yine kapıştı. Kavganın görüntüleri bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yer alıyor.

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