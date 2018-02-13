Survivor'da Turabi ile Hakan yine kapıştı!
Sevilen yarışma programında kavga şoku. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'da Turabi ile Hakan yine kapıştı. Kavganın görüntüleri bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yer alıyor.
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