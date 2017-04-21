Survivor'ın favorisi Ünlüler Takımından Adem

Giriş : 21.04.2017 / 10:45:00

Türkiye'nin en çok oy kullanılan sosyal anket platformu www.poltio.com tarafından yapılan “Survivor 2017” araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 50'si Survivor şampiyonunun Adem olacağını düşünüyor.