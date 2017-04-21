Survivor'ın favorisi Ünlüler Takımından Adem
Türkiye'nin en çok oy kullanılan sosyal anket platformu www.poltio.com tarafından yapılan “Survivor 2017” araştırması kapsamında toplam 76 bin 397 oy kullanıldı. Ankete göre katılımcıların yüzde 70'e yakınının Ünlüler Takımı'ndaki favori yarışmacısı Adem olurken, Gönüllüler Takımı'nda en çok desteklenen isim yüzde 33'le Ogeday seçildi. Kadın yarışmacılar arasından şampiyonluğa en yakın görülen isim ise yüzde 40'lık bir oranla Sema oldu. Ankete katılanların yüzde 59'u Ünlüler Takımını destekliyor.
Katılımcılara Survivor'da en çok zorlayan şartın hangisi olduğunun sorulduğu soruda yüzde 55'lik bir oranla ‘aç kalmak' cevabı verildi. Anketteki bir diğer soru ise gelmiş geçmiş en başarılı Survivor şampiyonunun kim olduğu. Katılımcılar bu soruya Turabi Çankıran dedi.
Anketin detayları şöyle:
http://polt.io/vYy
Oy sayısı: 16027
Survivor ünlüler takımındaki favori yarışmacınız kim?
İlhan 10,90%
Serhat 5,70%
Furkan 3%
Sema 2,50%
Pınar 1,30%
Sabriye 3,40%
Şahika 2,50%
Adem 69,60%
http://polt.io/vvC
Oy sayısı: 349
Survivor 2017'de Gönüllüler Takımından kimi destekliyorsunuz?
Tuğçe 7,40%
Anıl 2,90%
Burçak 1,70%
Berna 12,60%
Gökhan 3,40%
Elif 5,70%
Ogeday 33,10%
Volkan 4,90%
http://polt.io/vNf
Oy sayısı: 14791
Gelmiş geçmiş en başarılı Survivor şampiyonu sizce kim?
Atakan Arslan 26,20%
Turabi Çankıran 37,30%
Hilmi Cem İntepe 19,10%
Nihat Altınkaya 14,30%
Derya Büyükuncu 3,10%
http://polt.io/vJY
Oy sayısı: 3648
Survivor 2017 şampiyonu kadınlardan olursa hangi yarışmacı olur?
Sema 40%
Pınar 4%
Tuğçe 20%
Elif 9%
Burçak 2%
Sabriye 15%
Şahika 1%
http://polt.io/vJZ
Oy sayısı: 12171
Survivor 2017 şampiyonu erkeklerden olursa hangi yarışmacı olur?
Ogeday 17%
Serhat 8%
Adem 52%
İlhan 13%
Volkan 2%
Anıl 1%
Furkan 4%
Gökhan 1%
http://polt.io/vkl
Oy sayısı: 16614
Survivor şampiyonu kim olur ?
İlhan 16%
Volkan 2%
Sema 4%
Ogeday 13%
Adem 50%
Anıl 1%
Serhat 7%
Diğer 7%
http://polt.io/u9f
Oy sayısı: 10030
Survivor 2017'de hangi takımı destekliyorsunuz ?
Ünlüler 59%
Gönüllüler 41%
http://polt.io/wDS
Oy sayısı: 2762
Sizce Survivor'da en çok zorlayan şart ne?
Aç kalmak 55%
Aileden/sevdiklerinden uzak olmak 15,90%
Bir arada uyumak 1,80%
Böcek/hayvan 11,80%
Temiz hissetmemek 6,50%
Zorlayıcı sıcak ve yer yer sağanak yağışlı hava şartları 3,40%
Yorucu oyun tempoları 2,60%
Diğer (Yorumda belirtin) 2,90%
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