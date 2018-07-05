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Survivor Merve'nin tesettürlü resmi olay yarattı

Survivor Merve'nin tesettürlü resmi olay yarattı.20415
  • Giriş : 05.07.2018 / 10:06:00

Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın tesettürlü fotoğrafı olay yarattı.

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Ekranların sevilerek izlenen yarışma programı Survivor'ın sevilen yarışmacısı Merve Aydın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma yorum yağdı.

 

Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın'ın, Instagram hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğrafla sosyal medyada çok konuşuldu. Merve Aydın'ın paylaşımına takipçileri çok yakışmış yorumunu yaparak beğendiklerini ifade etti.

Merve'nin tesettürlü paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Merve'nin bir tesettürlü giyim markasının gönderdiği eşarp hediyesine teşekkür için böyle paylaşım yaptığı öğrenildi.

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