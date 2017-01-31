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Survivor Nagihan'ın son hali görenleri şaşırttı

Survivor Nagihan'ın son hali görenleri şaşırttı.22467
  • Giriş : 31.01.2017 / 14:25:00

Survivor'da gündeme oturan Nagihan'ın son hali görenleri şaşırttı.

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Survivor'da yaşadığı kavgalarla gündeme gelen ünlü atlet Nagihan Karadere'nin son halini görenler şoke oldu. Yarışma sonrası eşi tarafından aldatılan Nagihan saçlarını uzattı ve sarı olan saçlarının rengini daha da açtırdı.

Eşi Uğur Gökçe'nin çıplak fotoğraflarının internete düşmesi ile aldatıldığı ortaya çıkan ve boşanacağı konuşulan Nagihan'ın bundan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu...

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