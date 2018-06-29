Survivor ne zaman final yapacak?
Ekranların sevilerek izlenen yarışması Survivor cinayet şoku ile sarsıldı. Genç kameraman Alper Baycın'ın gasp çetesi tarafından öldürülmesi sonrası yarışmanın finalinin ne zaman yapılacağı belli oldu.
Şubat ayından beri acısıyla tatlısıyla efsane bir sezon geçirdi Survivor. Fakat ne yazık ki finale günler kala hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Survivor ekibinde çalışan Alper Baycın, Dominik'te uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi Acun Ilıcalı canlı yayında açıklayarak biz seyircilerine olan saygısını gösterdi. Survivor'ın canlı yayınlanacak olan çeyrek finali ise doğal olarak ertelendi. Bu erteleme kararı da bence çok yerindeydi.
Şubat ayından beri Nagihan, Adem, Hilmicem, Turabi derken hepimizi zaman zaman neşelendiren, zaman zaman kızdıran bir yarışma programı oldu Survivor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da heyecan doruklardaydı. Ancak finala günler kala, Survivor'ın montaj ekibinde yer alan 24 yaşında Alper Baycın'ın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden yaraladı.
Söylenenlere göre Dominik Cumhuriyeti akşam saatlerinde tehlikeli bir havaya bürünüyor. Bunun gibi saldırılar, gasplar sıkça rastlanan durumlar. Zaten Acun Ilıcalı da ekibini ve misafirlerini dikkatli olmaları yönünde sık sık uyarıyormuş. Alper Baycın'ın uğradığı bıçaklı saldırı direkt kalbine isabet ettiği için olay yerinde hayatını kaybetmiş. Gerçekten çok üzücü, sarsıcı bir olay. Bizler Alper Baycın'ı tanımamamıza rağmen o kadar etkilendik; kaldı ki iş arkadaşları, ailesi ne haldedir... Hepsine Allah sabırlar versin.
Alper Baycın’ın abisi Muammer Baycın'ın açıklamaları iyice içimizi dağladı: "Kardeşim çantası ve telefonunu vermek istememiş. Direnince bıçaklayıp öldürmüşler" diyen Muammer Bey'in acısını hiçbirimiz anlayamayız tabii. Açıklamanın devamı şöyle: “Alper iş dönüşü otele giderken telefonla konuşuyormuş. O sırada tek başınaymış. Motorlu iki kişinin saldırısına uğramış. Arbede yaşanmış. Çantası ve telefonunu vermek istememiş. Direnince bıçaklayıp öldürmüşler. Kardeşim 6 aydır Dominik’teydi. Kamera arkasında çalışıyordu. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere geldi.
Bu olay sebebiyle Survivor'ın final yayınları da ertelenmiş oldu. Son gelen bilgilere göre Survivor'da bu akşam çeyrek finali izleyeceğiz. Yarı final cumartesi akşamı, büyük final ise pazar günü yayınlanacak. Tabii diğer Survivor finalleri gibi neşeli, coşkulu geçmeyecektir. Fakat yine de hepimizi ekran başına kilitleyeceği, hazırlanan VTR'lerde Alper Baycın'ın anılacağını kesin olarak söyleyebiliriz.
Survivor hayranları olarak hepimiz çok üzgünüz yaşananlar için. Yine de hayat devam ediyor ve Survivor da final yapmak zorunda... Ama bence bu saatten sonra kimin kazanacağının pek de bir önemi yok...
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