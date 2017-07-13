Survivor Sabriye'den başörtülü fotoğraf
Ekranların sevilerek izlenen yarışması Survivor'da ünlenen Sabriye Şengül'e halkın ilgisi devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden ablasının aldığı eşarp ile çekilmil fotoğrafını paylaşan Sabriye 50 bin beğeni aldı.
Milli sporcu, “Eşarbımın rengini çok beğendim. Sevgi ablacımın hediyesi. Çok teşekkür ederim” notunu yazdı.
Survivor'da birlikte yarıştığı ve çok yakın arkadaş olduğu Adem Kılıççı da Sabriye'nin yeşil yazmalı fotoğrafını beğenmeyi ihmal etmedi.
MİLLİYET
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