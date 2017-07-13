Facebook Twitter Rss

Survivor Sabriye'den başörtülü fotoğraf

Survivor Sabriye'den başörtülü fotoğraf.11485
  • Giriş : 13.07.2017 / 10:21:00

Survivor yarışması ile ünlenen Sabriye, başörtülü fotoğrafını yayınladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ekranların sevilerek izlenen yarışması Survivor'da ünlenen Sabriye Şengül'e halkın ilgisi devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden ablasının aldığı eşarp ile çekilmil fotoğrafını paylaşan Sabriye 50 bin beğeni aldı.

Milli sporcu, “Eşarbımın rengini çok beğendim. Sevgi ablacımın hediyesi. Çok teşekkür ederim” notunu yazdı.

Survivor'da birlikte yarıştığı ve çok yakın arkadaş olduğu Adem Kılıççı da Sabriye'nin yeşil yazmalı fotoğrafını beğenmeyi ihmal etmedi.

MİLLİYET

Adalet Sarayı'nda bomba alarmı!

Özge Ulusoy'dan eski aşkına ilk tepki geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Özge Ulusoy'dan eski aşkına ilk tepki geldi

Özge Ulusoy'dan eski aşkına ilk tepki geldi

Ünlü model Özge Ulusoy, Hacı Sabancı-Ahu Yağtu aşkına tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü modelin göbeği şaşırttı!

Dünyaca ünlü modelin göbeği şaşırttı!

Dünyaca ünlü model Kate Moss'un tatil fotoğraflarında dikkat çeken göbeği şaşırttı.

 

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu, Sabancı ile öpüştü

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu, Sabancı ile öpüştü

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, Hacı Sabancı ile öpüştü.

Mustafa Ceceli, sostetik aşkı ile evlendi

Mustafa Ceceli, sostetik aşkı ile evlendi

Mustafa Ceceli, sosyetik sevgilisi Selin İmer ile hayatını birleştirdi.

 

Modacı Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı

Modacı Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Emre Aşık ablalarına karşı eşini savundu

Emre Aşık ablalarına karşı eşini savundu

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile 2 görümcesi kavga etmiş, görümceler ise Yağmur Aşık'a dava açmışt


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya