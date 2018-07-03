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Survivor şampiyonu Adem'den Sabriye'ye sitem

Survivor şampiyonu Adem'den Sabriye'ye sitem.27772
  • Giriş : 03.07.2018 / 17:22:00
  • Güncelleme : 03.07.2018 / 17:22:51

Survivor şampiyonu Adem, bir önceki dönemden arkadaşı Sabriye'ye sitem etti.

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Büyüyen Beşik

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, yarışmaya dair önemli açıklamalarda bulundu ve bir önceki yarışmadan yakın arkadaşı olan Sabriye'nin kendisini aramamasına sitemde bulundu.

Dün akşam Suvivor Panaroma programına konuk olan 2018 şampiyonu Adem Kılıççı, birlikte yarıştıkları dönemde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Sabriye için "Gönlünde yatan aslan ben değilim, tebrik bile etmedi" dedi.

Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı, dün akşam Panaroma programına konuk oldu. Kılıççı, birlikte yarıştıkları dönemde bir an olsun yalnız bırakmadığı Sabriye Şengül'e sitem etti.

"SABRİYE'NİN GÖNLÜNDE YATAN ASLAN BEN DEĞİLİM"

Sabriye hakkında konuşan Adem sitem ederek şunları söyledi: "Mustafa Kemal çok güzel bir söz söyledi bence konseyde 'herkesin içinde bir aslan yatar, benim gönlümde yatan da Adem'dir' dedi. Sabriye'nin gönlünde yatan aslan belki ben değilimdir."

Sabriye ile hiç görüşmedik. Aramadı beni çıktıktan sonra. Sıkıntı yok. Tebrik de etmedi. Sorun değil, olabilir. Bir şeyleri 'sen dedin diye', 'o dedi diye' yapıyorsan bu samimiyet değil bence."

HÜRRİYET

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