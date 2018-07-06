Survivor Sema, Adem Kılıççı aşk yaşıyor
Survivor adasında bir aşk daha doğdu. Ekranların sevilerek izlenen yarışması Survivor'ın son şampiyonu Adem Kılıççı ile takım arkadaşı Sema'nın aşk yaşadığı iddia edildi.
Survivor sonrası internet üzerinden yayınlar yaparak birçok kişi tarafından izlenen eski futbolcu Serhat Akın, Survivor ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Serhat Akın, Sema ve Adem'in aşk yaşadığını söyledi.
Serhat Akın internet üzerinden gerçekleştirdiği yayında Survivor Sema Aydemir'in, Adem Kılıççı ile Hakan Hatipoğlu'nu sevmediğini ifade ederek, "Sema Survivor"u giderken beni aradı. 'Adem filan bunlarla ben nasıl yapacağım adada' dedi. Bende dedim ki... 'Sen güçlü kadınsın git çocuğunun için mücadele et. Turabi ile görüş, Hakan ile görüş Adem ile görüş...' bu arada Sema, Adem ile Hakan Hatipoğlu'nu hiç sevmiyordu.
'Aynı takımda olduğunuz için takım ruhunu sağlamak için görüş' dedim. 'Ağlama, pes etme' dedim. Moral verdim, 'başarırsın' dedim. Ama ben şimdi kalkıp git 'Adem'le sevgili ol' demedim ifadelerini kullandı.
Serhat Akından şaşırtan iddia: Adem Kılıççı ve Sema Aydemir aşk yaşıyor
Serhat Akın ve Sema Aydemir geçen yıl Survivor'da aynı takımdaydı.
HÜRRİYET
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