Survivor Serkay sevgilisi Cansu'dan ayrıldı
Survivor yarışması ile tanıdğımız Serkay Tütüncü, sevgilisi Cansu Kanışkan'dan ayrıldı. Serkay, yarışmada 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan ile finale kadar gitmiş, sevgilisini ise dilinden düşürmemişti.
Posta'nın haberine göre; yarışmanın ardından reklamlarda oynama fırsatı bulan Serkay'a, şöhretin ağır geldiği ve sevgilisi Cansu'yu terk ettiği iddia edildi.
Aşkları biten ikili, birlike çekilen fotoğraflarını da instagram hesaplarından sildi.
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