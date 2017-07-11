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Survivor Serkay sevgilisi Cansu'dan ayrıldı

Survivor Serkay sevgilisi Cansu'dan ayrıldı.16007
  • Giriş : 11.07.2017 / 12:21:00

Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü, sevgilisi Cansu'dan ayrıldı.

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Survivor yarışması ile tanıdğımız Serkay Tütüncü, sevgilisi Cansu Kanışkan'dan ayrıldı. Serkay, yarışmada 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan ile finale kadar gitmiş, sevgilisini ise dilinden düşürmemişti.

Posta'nın haberine göre; yarışmanın ardından reklamlarda oynama fırsatı bulan Serkay'a, şöhretin ağır geldiği ve sevgilisi Cansu'yu terk ettiği iddia edildi.

Aşkları biten ikili, birlike çekilen fotoğraflarını da instagram hesaplarından sildi.

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