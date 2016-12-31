Facebook Twitter Rss

Survivor Taner gözaltına alındı

Survivor Taner gözaltına alındı.15678
  • Giriş : 31.12.2016 / 11:50:00
  • Güncelleme : 31.12.2016 / 11:53:39

Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor'a katılan ve yaptığı hareketlerle adından söz ettiren yarışmacı Taner'in gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yarışma sonrası adı birkaç olaya karışan Taner, bir simitçide alıkoyduğu kızın şikayeti üzerine gözaltına alınmaya çalışırken polislerin elinden kaçmaya kalktı.

Taner, İstiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Taner, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi. Sivil polislerin, Taner'i görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklaması ise büyük tepki topladı

SABAH

Elçinin öldürülme nedeni bir kadın!

Uşak Üniversitesi rektörü tutuklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

FETÖ soruşturması kapsamında Sivas'ta operasyon düzenlendi.

 

Ankara'yı kana bulayacaklardı

Ankara'yı kana bulayacaklardı

DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

 

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Genelkurmay Başkanı'ndan yeni yıl mesajı

Genelkurmay Başkanı'ndan yeni yıl mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya