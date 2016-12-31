Survivor Taner gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor'a katılan ve yaptığı hareketlerle adından söz ettiren yarışmacı Taner'in gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Yarışma sonrası adı birkaç olaya karışan Taner, bir simitçide alıkoyduğu kızın şikayeti üzerine gözaltına alınmaya çalışırken polislerin elinden kaçmaya kalktı.
Taner, İstiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Taner, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi. Sivil polislerin, Taner'i görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklaması ise büyük tepki topladı
SABAH
DİĞER HABERLER
İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı
Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.
Ankara'yı kana bulayacaklardı
DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.
TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü
TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanı'ndan yeni yıl mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.