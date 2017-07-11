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Survivor yarışmacısı Efecan evlendi

Survivor yarışmacısı Efecan evlendi.20818
  • Giriş : 11.07.2017 / 10:48:00

Survivor yarışması ile tanıdığımız Efecan Dianzenza evlendi.

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Ekranların sevilen programı Survivor ile tanıdığımız Efecan Dianzenza, 8 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Duygu Çavdar ile evlendi. Genç çiftin nikah şahitliğini Polat Yağcı ve Şahin Toprak yaptı.

Duygu Çavdar'ın gelinliğini kendisinin tasarladığı öğrenildi. Çift balayı için önümüzdeki hafta Çeşme'ye, kış aylarında ise Günay Afrika'ya gidecek.

Efecan'ı bu mutlu gününde 2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasındaki arkadaşları ve minik oyuncu Emir Berke Zincidi yalnız bırakmadı.

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