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Survivor yarışmacısı Turabi'nin acı günü

Survivor yarışmacısı Turabi'nin acı günü.9734
  • Giriş : 17.07.2018 / 14:54:00

Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran, büyük bir üzüntü yaşadı.

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Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'ın eski yarışmacılarından olan Turabi Çamkıran'ın dedesi hayatını kaybetti. Turabi haberi sosyal medyadan duyurdu.

'Hayat dediğin iki kelime hoşgeldin, güle güle. Mekanın cennet olsun dedem'

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