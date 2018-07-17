Survivor yarışmacısı Turabi'nin acı günü
Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'ın eski yarışmacılarından olan Turabi Çamkıran'ın dedesi hayatını kaybetti. Turabi haberi sosyal medyadan duyurdu.
'Hayat dediğin iki kelime hoşgeldin, güle güle. Mekanın cennet olsun dedem'
HÜRRİYET
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