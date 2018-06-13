Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Suudi Arabistan'ın devlet televizyonu, ülkenin güneyinde bulunan Cazan kentine Husiler tarafından füze atıldığını, füze hava savunma güçleri tarafından saldırının engellendiğini bildirdi.
Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberinde Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan'daki El-Faysal askeri bölgesini hedef aldığı ifade edildi.
Bunun Husilerin sadece ramazan ayında Suudi Arabistan topraklarına attığı 10'uncu balistik füze olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.
TRT
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