Suudi Arabistan'a füzeli saldırı düzenlendi
Suudi Arabistan bugün Yemen'de bir düğünü vurmuşlardı. Husilerden ise yanıt gecikmedi. Suudi Arabistan Aramco'ya ait bir petrol tesisinin balıstik füze ile vurulduğu duyuruldu.
İç savaş ülkesi Yemen'den kuzey komşusu Suudi Arabistan'a bugün yeni füzeler fırlatıldı. İran destekli Husiler, dünyanın en büyük şirketi Aramco'ya ait petrol tesisinin hedef alındığını bildiriyor.
Suudi Arabistan medyası ise, iki balistik füzenin havada durdurulduğunu aktardı.
TRT
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