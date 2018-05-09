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Suudi Arabistan'da 4 ayrı patlama sesi!

Suudi Arabistan'da 4 ayrı patlama sesi!.17070
  • Giriş : 09.05.2018 / 11:56:00

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 4 ayrı yerde patlama sesi duyuldu.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da panik havası hakim. Son yapılan açıklamaya göre 4 ayrı yerde patlama sesi duyulduğu, Riyad'a atılan bir füzenin hava da imha edildiği bildirildi.

Balistik füzelerin Yemen'deki isyancılar tarafından Riyad'a atıldığı iddia edildi.

Yemen'de iç savaşın taraflarından biri olan İran destekli Şii Husiler son dönemde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze saldırıları düzenliyor.

Husilerin attığı füzeler Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti

NTV

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