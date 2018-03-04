Suudi Arabistan'da değişim hızla sürüyor
"Ilımlı İslam" yolunda büyük adımlar atan Arabistan'da kadınlar bu sefer de maratonda yarıştı. Yarış, büyük ilgi çekti.
"El-Ahsa Koşuyor" sloganıyla düzenlenen ve farklı kategorilerde çok sayıda yarışın düzenlendiği maratona, kadın, erkek, profesyonel, amatör, genç, yaşlı, yerli ve yabancı her kesiminden geniş katılım oldu.
El-Musa İhtisas Hastanesi, Suudi Arabistan Spor Genel Müdürlüğü, Eğlence Kurumu ile El-Ahsa Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen maratona katılan kadınlara "tesettürlü olma" şartı getirildi.
Maraton kapsamında düzenlenen 3 kilometre kadın koşusunda Muzne En-Nassar, farklı uyruklardan bin 500 kadını geride bırakarak birinci oldu. Yaşlılar kategorisinde Muhammed ed-Duseri, profesyoneller kategorisinde ise Hüseyin Ceman birinci oldu.
Amatörler kategorisinde düzenlenen 5 kilometrelik yarışı hiç ara vermeden tamamlayan engelli Hüseyin Huveykim'e ise takdir ödülü verildi. Huveykim basına yaptığı açıklamada, bir sonraki maratonda engellilere özel yarış düzenlenmesini istedi.
TRT
DİĞER HABERLER
Emre Zafer Barnes, Dünya 8'incisi oldu!
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Emre Zafer Barnes Dünya 8'incisi oldu.
ABD: YPG konusunda sözümüzü tutacağız
Amerika Birleşik Devletleri'nden terör örgütü YPG ile ilgili açıklama geldi.
Afrika'da Fransa Büyükelçiliğine saldırı
Afrika'da Fransa Büyükelçiliğine saldırı düzenlendiği öğrenildi.
Azerbaycan'da korkun yangın: 30 kişi öldü
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de çıkan yangında 30 kişi can verdi.
Rus askerlerinden Esad'lı fotoğraf
Doğu Guta'da Rus askerlerinin Esad'ın fotoğrafının önünde poz vermesi ortalığı karıştırdı.