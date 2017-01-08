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Suudi Arabistan'da G.Saray heyecanı

Suudi Arabistan'da G.Saray heyecanı.27628
  • Giriş : 08.01.2017 / 15:50:00

Suudi Arabistan'a hazırlık maçı için gidecek Galatasaray ülkede heyecan yarattı.

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Galatasaray, 35 bin kişilik Prens Mohammed bin Fahd Stadı'nda ligde altıncı sırada yer alan El Ittifak ile mücadele edecek.

Damman kentinde Galatasaray'ın gelecek olması heyecan yaratırken karşılama için yoğun hazırlıklar yapıldı.

 Kentin sokaklarındaki bilboardlar maç afişleriyle doldu, belli noktalarda broşürler dağıtıldı ve futbolseverler karşılaşmayı izlemek üzere stadyuma davet edildi.


BİLETLERE İNDİRİM, MEDYADA HABERLER

El Ittifak-Galatasaray maçında stadın dolması için Arap ekibinin çalışmaları bununla da sınırlı kalmadı. Kulüp Başkanı Khalid Al Dabal, bu çerçevede biletleri yüzde 50 ucuzlattıklarını belirtti. Damman kentine Galatasaray gibi uluslararası ölçekte önemli bir takımın uzun zamandır gelmediğini belirten başkan, bu yüzden bu mücadelenin kendileri için çok önemli olduğunu, medya üzerinden de geniş bir bilgilendirme yapıldığını söyledi.

FEDERASYON YETKİLİLERİ DE GELECEK

El İttifak Başkanı Khalid Al Dabal, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkililerini bu önemli buluşma için stada davet ettiklerini söyledi. Hem federasyon başkanı hem yönetim kurulu üyelerinin davet olumlu yanıt verdikleri ve maça gelmelerinin beklendiğini iletti.

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