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Suudi Arabistan'da flaş Krallık iddiası!

Suudi Arabistan'da flaş Krallık iddiası!.17531
  • Giriş : 17.09.2017 / 14:30:00
  • Güncelleme : 17.09.2017 / 14:35:16

Suudi Arabistan'da son dönemde gerçekleşen gözaltıların ardından krallığa Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın geçeceği iddia edildi.

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Suudi Arabistan'da son haftada çok sayıda vaiz ve akademisyenin gözaltına alınmasının ardından uzun süredir konuşulan bir iddia dünya gündemine oturdu.

Muhammed bin Selman dönemi geliyor

The Independent Suudi Kralı Salman'ın görevi oğlu ve veliaht prens Muhammed bin Salman'a bırakarak kenara çekileceği ve gözaltıların yeni kral dönemine hazırlık amacıyla yapıldığını iddia etti.

Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra ülkenin en büyük ekonomik kurumu Aramco'yu yöneten ve karar alma mekanizmalarını domine ettiği ifade edilen Muhammed bin Salman, Alman istihbaratı tarafından yazılan bir raporda 'güce aç bir isim' olarak ifade edilmişti.

Twitter'da "15 Eylül hareketi" hashtagı başlatan aktivistler Cuma günü, Muhammed bin Selman yönetiminin hukuksuz tutuklamalarını protesto etmek için sokağa çıkması planlanıyordu.

'Aşırı görüşlüleri ihbar edin' çağrısı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan sosyal medya üzerinde "terör bağlantılı ya da aşırı görüşler" paylaşanları ihbar etmelerini istemişti.

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajda, "Sosyal ağlarda terör bağlantılı ya da aşırı görüşler paylaşan bir hesap gördüğünüz zaman, lütfen hiç vakit geçirmeden bunu #HepimizGüvendeyiz uygulaması üzerinden bize bildirin" denildi.

Suudi Arabistan devleti tarafından geliştirilen söz konusu uygulama, hırsızlık ve trafikte kural ihlali gibi bildirimlerin yapılabilmesi için geçen yıl kullanıma sokulmuştu.

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