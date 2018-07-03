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Suudi Arabistan'dan petrol açıklaması

Suudi Arabistan'dan petrol açıklaması.9805
  • Giriş : 03.07.2018 / 16:15:00

Suudi Arabistan'dan petrol ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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Suudi Arabistan Kralı Selman, gelecekte petrol piyasasında değişiklik olması durumunda uygulayacakları planları anlattı. Selman, petrol üretim kapasitesini artıtmaya hazır olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın bu açıklamayla ABD tarafından petrol piyasasındaki payı azaltılmak istenen İran'ı hedef aldığı ifade ediliyor. 

TRT

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