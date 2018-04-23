Suudi Arabistan düğünü vurdu: 20 kişi öldü
Suudi Arabistan, Yemen'in kuzeyinde bir düğüne hava saldırısı gerçekleştirdi. Hacce ilinde düzenlendiği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Saldırının gece saatlerinde bir düğün sırasında gerçekleştiği, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi. Gelinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz Cuma günü yine Arap koalisyonunun düzenlediği saldırıda yaklaşık 18 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre Suudi askeri operasyonuyla birlikte 10 binin üzerinde sivil yaşamını yitirdi.
Suudi güçleri, daha önce de Husi kontrolündeki bölgelerde düğün ve cenazeleri hedef almıştı.
HÜRRİYET
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