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Suudi Arabistan, İsrail'e hava sahası açtı

Suudi Arabistan, İsrail'e hava sahası açtı.9805
  • Giriş : 07.02.2018 / 15:15:00

Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez İsrail'e hava sahası açtı.

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Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez Delhi'den Tel Aviv'e gidecek Air India hava yollarının uçakları için İsrail'e hava sahası açtı.

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