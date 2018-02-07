Suudi Arabistan, İsrail'e hava sahası açtı
Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez Delhi'den Tel Aviv'e gidecek Air India hava yollarının uçakları için İsrail'e hava sahası açtı.
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