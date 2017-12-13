Suudi Arabistan vurdu: 51 kişi can verdi
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon saldırıya geçti. Yemen'in başkenti San'a'da bulunan Yemen askeri polis genel merkezini vurdu. Hava saldırısında 51 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yemen’e ait al Masirah’da çıkan habere göre, Suudi Arabistan koalisyonuna ait olan savaş uçakları, bugün Yemen’in başkent San’a dahil olmak üzere, ülkenin üç kentine saldırdı düzenledi. Başkent San’a’da bulunan askeri polis genel merkezinin toplam yedi kez bombalandığı ve saldırı sonucu 39 mahkumun hayatını kaybettiği söylendi.
Başkentin kuzeybatısında bulunan Sahar Bölgesi’ni de bombalayan savaş uçakları, dört sivili yaralarken, saldırının ardından yaralılardan birinin öldüğü söylendi. Yerel medyaya göre savaş uçaklarının daha sonra Maqbanah Bölgesi’ndeki bir sivil aracını bombaladığı ve saldırı sonucu 11 kişinin öldüğü belirtildi.
HÜRRİYET
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