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Suudi Kral, ABD Başkanı Trump ile anlaştı

Suudi Kral, ABD Başkanı Trump ile anlaştı.25326
  • Giriş : 30.01.2017 / 08:12:00

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Kral Salman ile bir telefon görüştürmesi gerçekleştirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Kralı Selman Bin Abdulaziz, Suriye ve Yemen konularını başlık alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinin gerçekleştirildiğini Beyaz Saray duyurdu.

Trump'ın, Suriye ve Yemen'de oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' için yardım istediği ve Suudi Kralı Selman'ın bu istediği geri çevirmediği belirtildi.

Öte yandan Trump çok tepki çeken vize yasağı ile ilgili kararı için "Bu Müslüman yasağı değil" ifadelerini kullandı.

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