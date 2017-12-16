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Tacizci serbest bırakıldı

Tacizci serbest bırakıldı.14610
  • Giriş : 16.12.2017 / 17:32:00

Antalya'da yaşanan şok olayla ilgili karar verildi. Tacizci serbest bırakıldı.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde telefonla konuşan bir kadını dakikalarca taciz eden H.V. isimli şahıs için karar verildi. Cinsel taciz suçlamasıyla adliyeye sevk edilen H.V. serbest bırakıldı.

İlk sorgusunda taciz görüntüleri izletilen H.V., görüntüdeki kadının sarhoş olduğunu iddia ederek, kadına yardım amaçlı yaklaştığını, sarhoş olmasından dolayı düşebilir korkusuyla kadına sarıldığını söyledi.

SERBEST KALDI

Cinsel taciz suçundan işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edilen H.V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.V.’nin farklı konularda çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

HÜRRİYET

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