Tacizcinin cezasını İzmirliler verdi
İzmir'de bir tacizci yakayı ele verdi. Vatandaşların eline geçen tacizci önce dövüldü, sonra polise teslim edildi.
İzmir Bornova'da tacize uğrayan üniversite öğrencisi kendisini taciz eden şahsı kovaladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalanarak polise teslim edilen tacizci de kendini "Bir daha olmaz" diyerek savundu. Görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi G. A., önceki akşam yolda yürüdüğü sırada bir erkeğin tacizine uğradı. TÜRGEV Kız Öğrenci Yurdu önünde yaşanan olayda, üniversite öğrencisi kadın, kendisini taciz eden şahsı kovalamaya başladı. Tacizci kaçmaya çalışırken, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalandı.
Tacizci daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, üniversite öğrencisi kadın, kendisini taciz eden şahıs hakkında şikayette bulundu.
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